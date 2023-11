Inter de Milão vence Roma e assuma liderança do Italiano

Marcus Thuram anota o único gol da partida no San Siro; vitória leva a Inter à liderançavenceu a Roma por 1 a 0 neste domingo (29), no San Siro, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Italiano. Marcus Thuram, aos 36 minutos do segundo tempo, anotou o gol da vitória da Nerazzurri.

O resultado levou a Inter de Milão aos 25 pontos, assumindo a liderança da Série A. Por sua vez, a Roma de José Mourinho voltou a perder depois de três vitórias consecutivas. Com 14 pontos, o time romano ocupa a oitava posição na tabela do certame.O jogo também marcou o reencontro de Romelu Lukaku com a Inter de Milão, seu ex-clube.

