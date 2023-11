Inter de Milão vence a Roma e retoma a liderança do Italiano

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Os torcedores, porém, tinham outro foco para dividir as atenções: Romelu Lukaku. O centroavante voltava ao estádio para, agora, ser adversário interista depois da última passagem por empréstimo na temporada passada.

O primeiro tempo de domínio do time da casa, mas sem grandes chances sendo criadas. A principal veio já nos acréscimos, quando Barella aproveitou sobra na área, tentou voleio, mas a bola foi para fora.

No início da segunda etapa, Marcus Thuram teve a chance de abrir o placar com cabeçada, mas a bola passou rente ao travessão. Mas o francês teve que esperar para balançar as redes. Aos 36, Dimarco cruzou na área, Thuram tocou de primeira e abriu o placar para os headtopics.com

Inter de Milão x Roma: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pelo Campeonato ItalianoDisputa vai marcar o reencontro de Lukaku com torcida nerazzurri Consulte Mais informação ⮕

Inter de Milão planeja atravessar Lyon e contratar goleiro do BotafogoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Napoli x Milan: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pelo Campeonato ItalianoDuelo marca duas equipes da parte de cima da tabela de classificação com objtivo do título Consulte Mais informação ⮕

Nhoque da Fortuna: onde comer o prato italiano para além do dia 29No dia 29 de todos os meses comemora-se o Nhoque da Fortuna, saiba onde provar o prato italiano Consulte Mais informação ⮕

Onde assistir: Lazio x Fiorentina - Campeonato ItalianoA Lazio vai receber a Fiorentina, nesta segunda-feira (30) no Stadio Olímpico, em Roma, na Itália, pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. Consulte Mais informação ⮕

Chuva de gols! Aposte R$100 e ganhe R$1440 nos jogos de domingo no BrasileirãoInter x Coritiba e Athletico x São Paulo podem garantir o churrasco! Consulte Mais informação ⮕