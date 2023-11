Inter de Milão planeja atravessar Lyon e contratar goleiro do Botafogo

Rio - O goleiro Lucas Perri, de 24 anos, do Botafogo e da seleção brasileira, tem sua transferência encaminhada para o Lyon. Porém, de acordo com informações do portal 'UOL', a Inter de Milão deseja atravessar a contratação e ficar com o jogador. Inicialmente, a Inter teria oferecido algo em torno de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 31,8 milhões na cotação atual), mas o Lyon cobriu a proposta.

Lucas Perri e Adryelson não devem seguir no Botafogo no ano que vem devido ao assédio do futebol europeu. Porém, para que o Alvinegro continue com direitos sobre os jogadores em possíveis transferências, o Lyon, que também é administrado por John Textor, vem cobrindo as propostas de outras equipes do futebol europeu. O planejamento do Botafogo é de receber pelo menos 20 milhões de euros (R$ 106 milhões) na transferência da dupla para o Lyon.

