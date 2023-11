Inter apenas empata com o lanterna América-MG e completa segundo jogo seguido sem vencer no Brasileiro

Perfil de Daniel Alves publica mensagem de aniversário à filha; ex-mulher diz que vai tomar 'medidas legais' Já o Coelho vai para seu décimo jogo sem saber o caminho das vitórias, mas encerra a sequência de derrotas consecutivas. A equipe mineira segue na última posição do Brasileirão, agora com 20 pontos.

E como não há tempo para descanso, os dois times já voltam a campo neste fim de semana. O Internacional viaja a Minas Gerais para encarar o Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas (de Brasília). O duelo, válido pela 32ª rodada da competição, acontece no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O América-MG, por sua vez, joga um dia antes e fará um clássico do futebol mineiro na próxima rodada do Brasileirão. O Coelho recebe oO primeiro gol da partida saiu aos 13 minutos dos pés - ou da cabeça - de Enner Valencia. Atuando como lateral nesta quarta-feira, Nico Hernández avançou pela esquerda e cruzou na grande área.

Com o marcador aberto, o jogo passou a ficar mais disputado. O Inter seguiu criando chances para ampliar, enquanto o Coelho teve que sair mais de seu campo de defesa para tentar igualar o placar. Mesmo assim, os visitantes não chegaram a levar grande perigo ao gol defendido por Rochet.

Aos 30 minutos, o Internacional teve uma ótima chance para empatar. Pedro Henrique chegou na linha de fundo pelo lado direito e cruzou rasteiro para dentro da área. Wanderson chegou finalizando e poderia ter ampliado. No entanto, o atacante pegou mal e a bola foi tranquila para as mãos do goleiro Jori.

