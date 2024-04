Inteligência Artificial é usada em campanha eleitoral na Índia

A crescente incorporação da Inteligência Artificial (IA) em campanhas eleitorais pelo mundo chegou à Índia, que realizará a maior eleição da história, em número de eleitores, entre 19 de abril e 1º de junho. A IA tem sido usada na Índia, notavelmente, no estado de Tamil Nadu, no sul do país, para ressuscitar políticos falecidos para declararem apoio aos candidatos. Em uma manobra controversa, o partido de oposição AIADMK utilizou um áudio gerado por IA da falecida atriz e política J.

Jayalalithaa para criticar a administração atual. Paralelamente, o partido no poder estadual, DMK, projetou um vídeo criado por IA que apresentava M. Karunanidhi (foto), igualmente falecido, elogiando seu filho. A disseminação dessas tecnologias traz consigo a preocupação com a desinformaçã

