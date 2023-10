Inteligência artificial do Google aponta Boca favorito contra o Fluminense

O Bard, ferramenta de chat com inteligência artificial do Google, apontou o Boca Juniors como favorito contra o Fluminense na final da Libertadores, dia 4 de novembro. O questionamento sobre quem será o campeão foi feito primeiro pelo diário argentino 'Olé', mas a IA também deu a mesma resposta ao ser questionado por O DIA, com argumentos parecidos. O Bard explicou que utilizou como base 'pesquisas e análises feitas até o momento'.

Mas também cometeu erros, como por exemplo, dizer que o Tricolor venceu o Boca duas vezes nos últimos três confrontos. Na verdade é o contrário: perdeu duas vezes e empatou uma, todos em 2012.

