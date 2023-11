Inteligência artificial da Alibaba.com facilita acesso ao mercado global para pequenas empresas

Com ferramentas de inteligência artificial que produzem automaticamente vídeos, textos e fotos, além de sistemas de tradução para centenas de idiomas, pequenas empresas podem acessar com muito mais facilidade o mercado global. Esta é a aposta de Kuo Zhang, presidente da Alibaba.com. O objetivo é fazer com que 200 mil empresas possam vender seus produtos para mais de 40 milhões de clientes. Desde 1999, o Alibaba.

com atende milhões de compradores e fornecedores em todo o mundo a partir de sua plataforma de atacado. “Há 24 anos tínhamos apenas o telefone fixo”, relembra Zhang ao apresentar algumas das soluções de inteligência artificial da empresa no Web Summit 2023, que acontece em Lisboa entre esta terça-feira (14) e a próxima quinta-feira (16). Segundo o executivo, o número de testes na plataforma Alibaba.com triplicou nos últimos cinco anos, boa parte deste número impulsionada pela pandemia, que interrompeu importantes cadeias globais de supriment

:

ELPAİS_BRASİL: Cepsa entra de lleno al segmento de bajo coste con la compra de 200 gasolineras BallenoilLa petrolera, que pagará algo más de un millón por estación de servicio, mantendrá la marca

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação »

BAND.COM.BR: Inteligência artificial: ChatGPT completa um ano, mas você usa a ferramenta?Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Elon Musk prevê que inteligência artificial tornará todos os empregos obsoletosBilionário admitiu tentação em delegar parte de suas atribuições às máquinas

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: CNJ abre investigação contra juiz que usou ChatGPT para escrever decisãoInteligência Artificial se baseou em falsa jurisprudência do STJ

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: SP vê aumento de 33,7% em feminicídios no 1º semestre de 2023; Brasil tem 722 casosEstado com mais casos, São Paulo teve 111 vítimas; DF teve o maior crescimento, com 250%

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

ELPAİS_BRASİL: Holaluz anuncia un ERE para despedir a 200 trabajadores, más de la cuarta parte de su plantillaLa energética achaca la medida a la “ralentización” del negocio del autoconsumo residencial en 2023

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação »