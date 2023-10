Integrante de facção criminosa é assassinado em Santa Paula, Maricá

Maricá - Um homem foi assassinado na tarde desta sexta-feira (27) no bairro de Santa Paula, na execução, a vítima recebeu diversos disparos de tiros, duas crianças que também estavam com a vítima também foram atingidas, e um pedestre que andava pela via também recebeu uma bala perdida.

A execução de 'Mato' aconteceu por volta das 14h, ele estava dirigindo seu carro pelas ruas do bairro e estava levando seus filhos dentro do veículo, quando foi surpreendido por vários criminosos que abriram fogo para o automóvel que 'Mato' dirigia, ele morreu na hora, as duas crianças também foram atingidas pelos disparos, e um homem idoso que estava caminhando pela rua recebeu uma bala perdida.

