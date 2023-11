Insumos biológicos: uma solução sustentável para a agricultura

À medida que a agricultura moderna avança no quesito sustentabilidade, os insumos biológicos surgem como protagonistas nesse cenário de transformação. Estes, diferentemente dos insumos convencionais, utilizam organismos vivos, como bactérias, fungos e outros agentes biológicos, para promover o crescimento e a proteção das plantas.

A adoção de práticas sustentáveis no agronegócio não é apenas uma escolha, mas uma necessidade premente para enfrentar os atuais desafios ambientais e garantir a segurança alimentar global. No Brasil, o conceito de bioinsumos foi definido oficialmente a partir do lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos, pelo Decreto 10.375 de 26/05/2020, do, Pecuária e Abastecimento (Mapa





VEJA » / 🏆 5. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Entenda a ascensão do Fortaleza por meio das finançasNa final da Copa Sul-Americana em 2023, o Fortaleza estava na Série C há apenas seis anos; entenda essa ascensão por meio das finanças.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Veja 4 dos momentos mais inusitados da ascensão da WeWork, que pediu recuperação judicialForte ascensão e queda da startup de coworking é mais recente incidente de grande repercussão que destruiu esse mito

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

STJ garante créditos de ICMS sobre insumos intermediáriosDecisão da 1ª Seção da Corte é um importante precedente, segundo especialistas, por resolver divergência nas turmas

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Padilha negocia com bancada do agro alternativa a derrubada do veto no marco temporalParlamentares da base já calculam derrota no veto do marco temporal devido à articulação da Frente Parlamentar Agropecuária

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Líder do agro se diz “preocupado” com valores do fundo constitucionalTemos uma preocupação sobre a distribuição de valores do fundo constitucional e provavelmente a Câmara vá modificar isso”, afirmou Lupion

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

Kajuru derruba taxa do agro na reforma tributáriaEmenda apresentada pelo senador goiano elimina a possibilidade de implementação de taxa sobre produtos primários e semielaborados produzidos

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »