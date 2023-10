Instrutor de boliche morreu tentando proteger alunos em tiroteio nos EUA, dizem familiares

Bob Violette, de 76 anos, estava ensinando crianças em uma liga de boliche na Just-In-Time Recreation em Lewiston, no Maine, nos Estados Unidos, quando começou um tiroteio na noite da quarta-feira (25). Familiares acreditam que Violette morreu protegendo seus alunos dos disparos, segundo a WBZ, afiliada da CNN. Pelo menos 18 pessoas morreram no episódio. O outro tiroteio aconteceu em um restaurante.

O que sabe sobre o caso até agora Autoridades estão pedindo aos habitantes que continuem se abrigando em locais seguros nesta sexta-feira (27), enquanto continuam uma intensa procura a um suspeito de autoria dos tiroteios que deixaram ao menos 18 mortos e 13 feridos. Robert Card, de 40 anos, enfrenta um mandado de prisão por oito acusações de homicídio e deve ser considerado como um homem armado e perigoso, disse a polícia.

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Gerente de pista de boliche é identificado como uma das vítimas de tiroteio nos EUAPelo menos 18 pessoas morreram em dois tiroteios na cidade de Lewiston, no Maine Consulte Mais informação ⮕

Polícia continua buscas por assassino que matou 22 pessoas em Lewiston, nos EUAFerreira, Nathan Fernandes e André Henrique marcam para o Tricolor, que fica em 6º; Cebolinha e Luiz Araújo fazem para o Rubro Negro Consulte Mais informação ⮕

Suspeito de tiroteio nos EUA serviu como instrutor de armas do exércitoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

EUA: polícia procura atirador que matou pelo menos 16 pessoas no MaineO suspeito foi identificado como um instrutor de armas de fogo que está na reserva do Exército norte-americano Consulte Mais informação ⮕

Polícia coloca mais de 100 agentes na busca por atirador no Maine, nos EUANotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Polícia dos EUA procura homem ligado a ataques a tiros no Estado do MaineCentenas de policiais se espalharam por todo o Estado norte-americano do Maine à procura de um ... Consulte Mais informação ⮕