Instituições respondem aos golpistas envolvidos no 8 de Janeiro de 2023

A resposta decisiva das instituições aos golpistas envolvidos no 8 de Janeiro de 2023 viabilizaram um cenário de relativa tranquilidade para a cerimônia da próxima segunda-feira, que marcará o primeiro aniversário dos ataques na capital federal. Apesar disso, as investigações continuam e devem levar à responsabilização de instigadores e financiadores da depredação.

A avaliação é de Ricardo Cappelli, ministro da Justiça e da Segurança Pública em exercício, durante entrevista a CartaCapital nesta sexta-feira 5. Um dos alvos do inquérito em tramitação no Supremo Tribunal Federal sobre incentivadores do 8 de Janeiro é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 'Foram quatro anos atacando as instituições, incitando a população contra as instituições, e essa situação se agravou após o resultado do segundo turno, quando foram montados aqueles acampamentos em frente aos quartéis do Exército', diz Cappelli, nomeado pelo presidente Lula (PT) interventor na segurança pública do Distrito Federal nas semanas seguintes aos ataques golpista





