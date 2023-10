Instagram testa feed com exibição de Stories de usuários próximos

O Instagram está testando uma nova função capaz de exibir os Stories publicados por pessoas e empresas localizadas perto do usuário. Denominada “Nearby”, a ferramenta foi identificada pelo desenvolvedor de aplicativos Alessandro Paluzzi, que compartilhou sua descoberta no X (Twitter) na terça-feira (24).

Ainda não há informações oficiais a respeito deste feed do Instagram com Stories de empresas e pessoas na mesma área. Dessa forma, não sabemos se o recurso será exclusivo para os perfis comerciais ou se estará liberado para todos, o que exigiria uma revisão nas configurações de privacidade caso o usuário não queira compartilhar suas postagens.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Tec_Mundo »

Por que a Geração Z está arquivando suas fotos no InstagramEm trend do TikTok, jovens admitem excesso de edição e outros problemas em fotos publicadas nas redes sociais Consulte Mais informação ⮕

‘Fitness’, culos e historias de Instagram: así se sexualiza el deporte en redes socialesLas publicaciones de mujeres en ropa interior tienen un 54% más de probabilidades de aparecer ante los usuarios y un 28% las de hombres con el torso desnudo. Esto repercute en cómo son las publicaciones de los creadores de contenido Consulte Mais informação ⮕

Após notificação, Instagram remove vídeo em que usuário atira em painel com rosto de LulaApós notificação, Instagram remove vídeo em que usuário atira em painel com rosto de Lula Consulte Mais informação ⮕

Brasileira foi descoberta pela agência do BTS no Instagram; conheça Samara HenriquesParticipante do reality show “The Debut: Dream Academy” conversou com a CNN Brasil sobre ser fã de k-pop e como foi descoberta pelo conglomerado HYBE Consulte Mais informação ⮕

Instagram está ligado à depressão e ansiedade em crianças, diz ação movida nos EUACérebros de crianças e adolescentes são suscetíveis à necessidade de aprovação sobre seu conteúdo na forma de 'curtidas' por outros usuários Consulte Mais informação ⮕

Saiba como se transformar em um personagem da “Disney”, nova trend do InstagramPlataforma usada é gratuita, mas exige que usuários possuam conta na Microsoft Consulte Mais informação ⮕