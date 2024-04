Instabilidade no WhatsApp e Instagram

Rede social apresenta instabilidade junto com o Instagram na tarde desta quarta-feira. Segundo a Meta, há falhas no serviço de nuvem do aplicativo de mensagens. Empresa investiga as causas do problema, rede social com 2 bilhões de usuários no mundo, saiu do ar na tarde desta quarta-feira. Há reclamações de internautas em diversos países. Saiba quem são os cinco jovens mais ricos do Brasil que somam fortuna de R$ 30 bi. Houve um pico de reclamações às 15h no Brasil.

Mais de 124 mil queixas a respeito do funcionamento do WhatsApp foram registradas por volta das 15h19, horário de Brasília, no site Downdetector, que monitora problemas em rede. Segundo a página de status de funcionamento dos serviços da Meta, o WhatsApp enfrenta um problema no serviço de nuvem. "No momento, estamos enfrentando uma interrupção que afeta o serviço na Cloud API. (...) Nossas equipes de engenharia estão investigando o problem

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Dona do Facebook e Instagram é investigada por facilitar venda de drogas ilegais nos Estados UnidosSegundo jornal, autoridades federais apontam que plataformas da Meta facilitaram a venda dos ilícitos

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Usuários relatam problemas nos aplicativos do WhatsApp e InstagramForam enviadas mais de 102 mil notificações de falha ao site Downdetector

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Usuários relatam problemas nos aplicativos do WhatsApp e InstagramAumento de notificações de falhas nas redes sociais chega a 254%

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

WhatsApp está testando botão de curtir para Status, semelhante ao InstagramO WhatsApp está preparando um botão próprio para curtir Status, seguindo os passos do Instagram. A novidade foi encontrada em desenvolvimento na versão Beta do mensageiro para Android, mas ainda não está disponível para testadores.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Governo afirma que quem não sabia onde estavam móveis era a gestão de BolsonaroA busca pelos móveis terminou no segundo semestre de 2023, segundo a Secom

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Proposta para rever dívidas de Estados baixa juro e tem meta educacionalAinda em aberto, proposta agrada governadores depois de encontro com Haddad

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »