INSS: mais de 1,6 milhão de pessoas estão na 'fila da fila', aguardando análise de pedidos negados

José Aldemir é professor de matemática em Brasília e já está há 3 anos tentando se aposentar — Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo

Quando um trabalhador faz um pedido ao INSS, ele vai para a fila inicial. Se o pedido for recusado, ele pode fazer uma solicitação para revisão dessa decisão. Caso a negativa seja mantida, o trabalhador pode entrar com um recurso para o Conselho da Previdência. Foi essa segunda fila que cresceu neste ano, apesar das promessas do governo para agilizar a análise das solicitações dos benefícios.

Se forem computados todos os processos abertos no INSS, como certidão de tempo de serviço, atualização de cadastro, ajuste de guia, demandas judiciais, seguro defeso (pescadores artesanais), dentre outros, a fila sobe para quase 7 milhões.

O professor de matemática José Aldenir França Júnior conta que teve pedido de aposentadoria negado duas vezes: no primeiro, a justificativa do INSS foi de falha no preenchimento dos dados. Ele recorreu e descobriu que a falha não foi dele. Como dava aula em duas escolas particulares, deixaram de contar o tempo de serviço de uma delas.

Para o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Diego Cherulli, é importante reduzir a fila inicial, mas de nada adianta se os processos não são analisados adequadamente e acabam levando os casos para recursos.O Conselho de Recursos é ligado ao Ministério da Previdência e funciona de forma independente do INSS.

