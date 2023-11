INSS aprova medidas para agilizar atendimento e reduzir fila de espera

O Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) aprovou novas medidas para agilizar o atendimento e reduzir a fila de espera. Entre as ações estão o pagamento de bônus aos servidores que trabalharem fora do expediente e a autorização do uso de telemedicina nas perícias . A iniciativa amplia o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS) até julho do próximo ano. Além disso, a lei também regulamenta a adoção da telemedicina nas perícias do INSS .





