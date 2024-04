Inspeção do CNJ pode culminar na cassação do mandato de Moro

Inspeção realizada pelo CNJ é mais um elemento de pressão sobre o julgamento que pode culminar na cassação do mandato de Moro, com base na inspeção das instâncias responsáveis pelas ações da Lava-Jato: a 13ª Vara Federal de Curitiba e a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Como informaram a apresentadora Andreia Sadi e o repórter Reynaldo Turollo Jr, na “GloboNews”, a Polícia Federal vem colaborando com o CNJ na apuração de supostos crimes cometidos na gestão dos recursos da 13ª Vara Federal em Curitiba, onde Moro atuou. No relatório parcial de agosto do ano passado, o CNJ apontou que houve uma “gestão caótica” no controle dos recursos provenientes dos acordos de delação premiada e de leniência firmados com o Ministério Público e homologados por Moro

CNJ finaliza “pente fino” em gabinetes do TRF-4 e na 13ª Vara Federal de CuritibaAcredita-se que o parecer deve ser adicionado à pauta do mês de abril, mas, até o momento, não há uma data específica nem o cronograma das próximas sessões

