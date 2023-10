Insegurança alimentar afeta milhões e pode ser pauta no Enem

Atualmente, cerca de 70,3 milhões de brasileiros encontram-se em situação de insegurança alimentar. Se você está estudando para o Enem, essa pauta precisa estar no seu cronograma.

No programa "Na Atualidade", Cazé Pecini passa um roteirinho com os principais tópicos que você precisa saber na hora da prova, como causas, consequências e possíveis soluções para o problema. Confira!EducaçãoEnem

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Inep analisa definição dos locais de prova do Enem após reclamaçõesCandidatos afirmam ter sido alocados a mais de 30km de distância de seus endereços, distância máxima prevista pelo Inep. Prova acontece em menos de 15 dias Consulte Mais informação ⮕

O GLOBO promove aulão grátis de revisão para o Enem na internet; saiba como acessarEvento tem participação do professor Noslen, dono do maior canal digital de ensino de língua portuguesa no país, e mais sete especialistas Consulte Mais informação ⮕

Veja o que é permitido e importante levar no dia do EnemO Exame Nacional do Ensino Médio está chegando e você ainda tem dúvidas sobre o que pode levar no dia da prova? Calma, da uma respirada que a gente te ajuda. Consulte Mais informação ⮕

Enem 2023: Inep afirma que está analisando distribuição de candidatos após reclamações de distânciasProvas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro Consulte Mais informação ⮕

Enem 2023: Inep afirma que está analisando distribuição de candidatos após reclamações de distânciasProvas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro Consulte Mais informação ⮕

Confira temas de atualidades e reportagens que podem cair no EnemRedação e questões objetivas podem ter este tipo de conteúdo Consulte Mais informação ⮕