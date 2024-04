Inscrições abertas para concurso da Escola de Sargento das Armas

Estão abertas as inscrições para o concurso da Escola de Sargento das Armas (ESA) do Exército. São 1.100 vagas nas áreas Geral, Música e Saúde, para candidatos de ambos os sexos. A remuneração inicial é de R$3.825. É necessário ter ensino médio completo e atender aos requisitos de idade de cada área. As inscrições vão até 4 de maio, com taxa de R$95.

