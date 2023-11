Influenciadores Shantal e Mateus Verdelho anunciam gravidez

Rio - Os influenciadores Shantal, de 34 anos, e Mateus Verdelho, de 40, utilizaram o Instagram, neste domingo (29), para anunciar a gravidez do terceiro filho. O casal já é pai de Filippo, de 4 anos, e Domênica, de 2. fotogaleria 'Com muita alegria viemos compartilhar que a nossa família cresceu! Estamos prontíssimos para as novas aventuras!', escreveu o casal na legenda da publicação. No vídeo, o casal está junto às duas crianças.

A gente não espera que a vida possa ter planos tão incríveis', disse Matheus na narração das imagens. 'Trabalhos incríveis, uma casa linda cheia de amor e família, parceiro dos sonhos literalmente corre comigo e o que tem de mais valioso no mundo: os nossos filhos e o que a gente está construindo junto', completou a influenciadora. O vídeo se encerra com a revelação: 'Agora, somos pais de três', afirmou ele.

