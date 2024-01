Influenciadores digitais jovens surpreendem seguidores ao revelarem suas idades

Influenciadores digitais jovens estão surpreendendo seus seguidores ao revelarem suas idades. Internautas acreditam que eles fossem, em média, 10 anos mais velhos do que realmente são. Muitos TikTokers da geração Z estão surpreendendo seus seguidores ao revelarem sua idade. É porque muitos internautas acreditam que os influenciadores são cerca de 10 anos mais velhos do que realmente são.

Então vem o questionamento: será que membros da Geração Z estão envelhecendo mais rapidamente do que os millennials? O que estaria por trás, então, das rugas, cabelos grisalhos e rostos envelhecidos prematuramente então? Para os especialistas, isso é culpa de uma combinação de maus hábitos, como estresse excessivo, alto consumo de alimentos ultraprocessados e o sedentarismo. São considerados da geração Z as pessoas nascidas entre 1997 e 2012. Já os Millennials nasceram entre 1981 e 1996





