Influenciadores digitais deixam o Maranhão para continuar lucrando com jogos de azar ilegais

Influenciadores digitais começaram a deixar o Maranhão para continuar lucrando com a divulgação de jogos de azar ilegais no Brasil, como o Fortune Tiger, segundo a Polícia Civil. O êxodo de influenciadores para outros estados começou após a sanção da Lei estadual Nº 12.099, que 'proíbe a divulgação, por influenciadores digitais, de qualquer jogo comercializado por pessoas físicas e jurídicas de jogos de azar ou cassinos on-line disponibilizados por Plataformas Estrangeiras'.

O Fortune Tiger, um dos jogos ilegais afetados pela nova lei, já havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil, em 26 de setembro, que apurava como influenciadores digitais estariam ganhando dinheiro ao apoiar e divulgar o game de apostas

