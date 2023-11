Influenciadora sofre lesão após aula de spinning e faz alerta sobre riscos

Embora a notícia recente não ajude tanto (entenda a seguir), não é preciso se apavorar: é bem improvável que, estando apto para realizar atividade física, bem hidratado e com supervisão adequada, você sofra alguma lesão a ponto de fazer xixi preto e ir parar na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ao praticar spinning.

Foi o que aconteceu com a influenciadora Kamila Rigobeli: após uma aula experimental de spinning, ela sofreu o efeito tóxico do exercício intenso quando praticado por pessoas que não estão devidamente preparadas. Em um vídeo postado nas redes sociais, Kamila relatou que teve muita dor e precisou de internação depois que seu xixi ficou preto. Segundo os médicos, a influenciadora teve uma rabdomiólise, que é uma doença que ocorre pela reação do corpo a uma lesão muscular grave (entenda mais sobre isso aqui). A seguir, você entende como praticar o spinning do jeito certo, com risco mínimo para sua saúd

:

