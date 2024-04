Influenciadora de conteúdo adulto revela que recebe assinaturas de ex-seguidores de suas pregações

Ana Akiva é um dos nomes mais polêmicos das plataformas de venda de conteúdo adulto: depois de uma temporada na igreja evangélica, ela largou a vida de fé e decidiu abrir uma conta de conteúdo erótico no OnlyFans e Privacy. Em entrevista, a musa falou sobre os ataques que recebe da comunidade evangélica e expôs que parte de seu público é justamente esse: homens casados e líderes religiosos.

De acordo com dados divulgados pela própria influenciadora, a ex-miss bumbum contou que frequentemente se depara com ex-seguidores de suas pregações entre os assinantes de seu conteúdo adulto e expôs: “São falsos moralistas. Eles repudiam a pornografia e nudez na frente das pessoas, dão lição de moral na igreja, mas no fundo estão ali me vendo sem roupa. E mais: a maioria tem fetiche em confessar comigo. Contar seus desejos mais obscuros e receber penitências picantes. É estranho, bizarro, mas real. Tem até mulheres”.Ela foi além e afirmou que não precisa da assinatura dos ex-colegas de religiã

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Band.com.br / 🏆 26. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Influenciadora +18, Elisa Sanches elege jogadores que se dariam bem no OnlyFansNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Influenciadora digital brasileira é vítima de xenofobia em reality show em PortugalDani Salles, uma influenciadora digital brasileira que vive em Cascais, Portugal, tem sido um dos destaques do reality show 'Era uma vez na Quinta', exibido pela emissora portuguesa SIC. Porém, infelizmente, a participante foi vítima de ataques xenofóbicos por parte dos seus colegas de confinamento.

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

Influenciadora digital reúne famosos em festa de aniversário; veja fotos!No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Quem é a influenciadora que ganhou carro zero do marido após sexo com ator pornôNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Presa em flagrante no Rio, influenciadora diz à polícia que anda armada porque 'tem muitos seguidores'Agentes encontraram pistola debaixo de banco do passageiro do carro em que estava Yago Mapoua

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Influenciadora Mapoua é presa no Rio por porte ilegal de armaEla e mais 5 amigos desobedeceram ordem de parada de PMs e fugiram. Após perseguição, policiais encontraram pistola escondida embaixo de banco

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »