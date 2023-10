Influenciador faz ‘prova de resistência’ com carro de prêmio e brincadeira acaba em confusão

Exibir comentáriosJovem viraliza ao mostrar como faz para economizar em supermercados: 'Terror dos mercados'

Um influenciador conhecido como ‘Sheik brasileiro’ promoveu uma competição para dar um carro de brinde a um morador, mas a brincadeira acabou em tumulto e confusão em Guarapari, no Espírito Santo. O veículo, comprado por R$ 44 mil, foi todo destruído e a polícia precisou intervir.

O caso ocorreu na manhã de quinta-feira, 26, na Praia das Castanheiras. Em seus Instagram e Youtube, Flávio Ramos costuma mostrar suas apostas em jogos, e como conseguiu “vencer na vida” por meio deles. Nesta semana, ele anunciou que faria uma “brincadeira” e como iria funcionar. headtopics.com

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e quando chegaram ao local se depararam com uma briga generalizada. Segundo o site, a polícia informou que um indivíduo ameaçou atear fogo no carro com um isqueiro, e por isso, foi decida a dispersão das pessoas no entorno. A corporação afirmou que “foi necessário o uso de spray de pimenta e espargidores”. Duas pessoas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Guarapari.

O influenciador também contou que, apesar da briga, uma pessoa conseguiu ganhar o carro. “Ficou uma pessoa lá ajoelhada com a mão no carro, sem tirar, enquanto todos foram embora. Mesmo o carro estando todo quebrado, eu vou mandar consertar esse carro”, esclareceu. Degusta headtopics.com

