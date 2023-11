Influenciador digital faz desabafo sobre a morte da namorada

O influenciador digital Pedro Henrique, conhecido como PH, fez um desabafo nas redes sociais sobre a morte de sua namorada Luana, que faleceu durante uma lipoaspiração. Ele expressou sua dificuldade em aceitar a situação e agradeceu o carinho e conforto recebidos. Pedro afirmou que vai retomar sua rotina, pois Luana sempre o apoiou e incentivou.





🏆 11. portalR7 » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Luana Piovani fala sobre nova audiência contra Pedro Scooby e relembra “trauma”Após desabafo, a atriz voltou a publicar em suas redes sociais, informando que audiência havia sido cancelada

Fonte: CNNBrasil - 🏆 11. / 72,072 Consulte Mais informação »

Mãe de Luana Piovani detona comportamento de Pedro Scooby como pai: 'Não tem compromisso'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 11. / 72,072 Consulte Mais informação »

Após Luana Piovani criticar Pedro Scooby, Cintia manda suposta indireta e se justificaDaniel Nascimento é jornalista e trabalha com notícias sobre celebridades há sete anos. Antenado em tudo o que acontece no mundo dos famosos, já escreveu para o portal Terra e Gazeta de Alagoas. Nascido na Baixada Fluminense do Rio, é solteiro e filho de dona Maria Madalena.

Fonte: jornalodia - 🏆 11. / 72,072 Consulte Mais informação »

Rodrigo Amendoim: o que se sabe e o que falta esclarecer sobre morte de influenciador digitalGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar

Fonte: g1 - 🏆 11. / 72,072 Consulte Mais informação »

Ex-BBB Laís Caldas reflete sobre pressão estética após morte de Luana AndradeNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 11. / 72,072 Consulte Mais informação »

Namorado de Luana Andrade desabafa sobre morte da modelo: 'Vivendo meu maior pesadelo'João Hadad quebra o silêncio sobre morte da namorada, a influencer Luana Andrade, e comove a web

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 11. / 72,072 Consulte Mais informação »