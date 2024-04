Influenciador beija moça em boate no Rio

Ou, pelo menos, os dois mantêm apenas um lance. A moça foi filmada dando um beijão num influenciador, no último fim de semana, no Rio.Maria e Miguel Andrade, conhecido como O Mágico do Século, se encontraram na boate Vitrini Lounge, na Barra (reduto, aliás, de jogadores de futebol na ativa e aposentados, como é o caso do Senador). Miguel fazia uma espécie de entrevista misturada a um de seus números de mágica, para gerar conteúdo nas redes sociais.

Ex-jogador não assume um novo relacionamento desde 2022 Foi quando viu Maria e deu a entender que a conhecia de outras épocas: "Inacreditável te reencontrar de novo", ele diz. No meio do papo, perguntou se a moça havia ganhado ovos de Páscoa. Ao responder negativamente, o mágico ofereceu a ela uma nota de R$ 20 ou um ovo misterioso. Ela deveria escolher com a ajuda de uma amiga. Escolheu o ovo e o "prêmio" era um beijo em Miguel.O beijo foi filmado de vários ângulos e postado no perfil do mágic

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalextra / 🏆 6. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Cheia do Rio Acre é 3ª maior registrada, afirma Defesa Civil de Rio BrancoO Rio Acre atingiu 17,68 metros às 15h deste domingo (3) na capital Rio Branco (AC), terceiro maior nível já verificado na cidade desde 1997.O que aconteceuO nível do rio continuou a subir neste domingo.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Rio bate novo recorde de calor e banhistas aproveitam dia em praias do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Polícia prende traficantes do Rio Grande do Sul com vida luxuosa no RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Nível do Rio Branco, principal rio de Roraima, fica positivo após longo período em secaNa última terça (23), rio havia registrado a segunda pior seca da história, com 39 centímetros negativo; Roraima é o estado com o maior número de incêndios no Brasil em 2024

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

CVM mira influenciador ‘analista’Autarquia tenta definir, para fins de regulação, o que caracteriza um profissional que faz recomendação de ativos nas redes sociais

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

PF vê Braga Netto como 'influenciador' de golpe no Exército e responsável por viabilizar tropasPor Lisandra Paraguassu e Ricardo BritoBRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal investiga a participação do general da reserva Walter Braga Netto na preparação para viagem a Brasília e alojamento de militares com treinamento de forças especiais após a...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »