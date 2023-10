Influencer espanhola lança cerveja com ‘sabor vagina’

Uma influencer decidiu criar um produto próprio e vender aos seus seguidores e a quem acompanha seu trabalho. A escolha, no entanto, surpreendeu a todos. Embora trate-se de uma mais que tradicional cerveja, o sabor escolhido para ser “adicionado” à bebida pela influencer Kaitlyn “Amouranth” Siragusa, acredite, é o de “vagina”.Para conceber o produto com sabor “exótico”, ela teria utilizado o próprio ácido láctico vaginal como ingrediente.

“Basicamente como se eu fizesse um exame de Papanicolau. Eles querem fazer cerveja usando meu fermento vaginal. Isto é hilário. As pessoas vão comprar com certeza. Não sei se eles vão mesmo beber, quero dizer, provavelmente vão beber”, brinca a influencer.

Segundo o site da empresa responsável pela fabricação do produto, o processo “envolve o isolamento de bactérias lácticas seguido de um procedimento de segurança intensivo para garantir que apenas bactérias lactobacillus sejam utilizadas e completamente saudáveis”. headtopics.com

A fabricação do produto ficará a cargo da cervejaria polonesa “The Order Of Yoni”, com a qual Amouranth firmou uma parceria. “O ginecologista coleta esfregaço vaginal das modelos. Esses esfregaços são levados a um laboratório onde as bactérias são isoladas, limpas, analisadas e multiplicadas. Ao final do processo, as bactérias são utilizadas para produzir o ácido lático puro que entra na cerveja Yoni”, explica a fabricante do produto.

Delegados rejeitaram emenda do Canadá que pedia condenação de ataques do Hamas no dia 7 de outubro e a soltura imediata de refénsPreocupação com a arbitragem faz clube ficar atento a escala de profissionais na reta final. Internamente, dirigentes do futebol são cobrados por passividade e pouca articulação política headtopics.com

Consulte Mais informação:

jornalextra »

Por que nova pesquisa deixou um sabor amargo para LulaEntenda Consulte Mais informação ⮕

Quem é Leandrinha Du Art, influencer que viralizou com pedido de namoroNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Justiça analisa pedido para transferir Champinha para hospital de custódiaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Rejeição do nome indicado por Lula para chefiar DPU é recado para o governo, diz oposiçãoRejeição do nome indicado por Lula para chefiar DPU é recado para o governo, diz oposição Consulte Mais informação ⮕

Irã aumenta fluxo de armas para Cisjordânia em nova frente contra IsraelAs operações iranianas para contrabandear armas para o território palestino também são uma ameaça à Jordânia Consulte Mais informação ⮕

Conheça as 4 poupanças que todo mundo deve terTodo mundo sabe que guardar dinheiro é importante, mas é preciso organizar o que se guarda para garantir recursos para cada situação da vida. Neste vídeo, a colunista de Terra Dinheiros Maiara Xavier explica como fazer poupança para imprevistos, para aposentadoria, para oportunidades e para sonhos. Consulte Mais informação ⮕