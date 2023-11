Influência dos jogos da From Software no mercado de games

Existem poucas certezas na vida, mas uma delas é que todo ano veremos um montão de games buscando inspiração no jeito From Software de fazer jogo. Não à toa, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e Elden Ring estão entre as obras mais aclamadas dos últimos tempos. Portanto, é compreensível que as desenvolvedoras queiram ter seus produtos atrelados de alguma forma às produções da empresa japonesa.

Seja você um apreciador ou não da fórmula soulslike, a realidade é que as mecânicas concebidas pela equipe de Hidetaka Miyazaki em Demon's Souls, criado num longínquo 2009, continuam sendo utilizadas e reproduzidas até hoje por outras produtoras. O soulslike tornou-se tão influente que seus princípios são replicados mesmo em jogos que não incorporam a dificuldade como um dos principais elementos da experiência.Para quem não se lembra, Lords of the Fallen (2014) foi um dos primeiros, senão o primeiro, a se inspirar de maneira explícita nos trabalhos da From Software, um jogo cuja principal característica era, digamos, emular o estilo de Dark Soul

