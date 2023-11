“Inflação do aluguel”: IGP-M registra alta de 0,5% em outubro, diz FGV

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,50% em setembro, acelerando ante ganho de 0,37% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira (30).

A expectativa em pesquisa da Reuters com analistas era de um avanço de 0,61%. O IGP-M calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Veja também: Lula afirma que dificilmente chegaremos à meta zero https://www.youtube.com/watch?v=qAvrWYlnk8o

