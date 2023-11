Infectologista Julio Croda responde dúvidas sobre HIV, sífilis, vacinas e gripe aviária em live do GLOBO; veja vídeo

Uma das principais questões trazidas pelos leitores foi em relação à transmissão e formas de prevenção de ISTs, como sífilis e HIV. Croda explicou que o Brasil vive de fato um aumento preocupante dos diagnósticos de sífilis, que podem ser evitados pelo uso de preservativos, e esclareceu que a doença é transmitida mesmo quando não há lesões aparentes.

Sobre o HIV, falou sobre as estratégias mais recentes de prevenção com medicamentos que reduzem drasticamente o risco de infecção em caso de exposição ao vírus, a Profilaxia Pré-Exposição (PreP) e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), presentes no Sistema Único de Saúde (SUS).

A live foi a nona edição de um novo produto do GLOBO dedicado aos assinantes: o Tem que Ler. Trata-se de um mergulho nos temas que realmente fazem diferença na vida das pessoas, apresentado nos mais variados formatos, como textos, vídeos, jogos, lives, testes, mapas interativos, entre muitos outros. Tudo com a curadoria do jornal.

O tema dessa primeira rodada do Tem que Ler é a saúde, uma das principais preocupações dos brasileiros. O GLOBO reuniu 10 dos grandes nomes da medicina do país para dar aos assinantes os segredos e as dicas para o bem-estar e a longevidade.

A cada semana, um profissional de uma especialidade diferente vai elaborar orientações práticas e objetivas, em dez tópicos. São conselhos cruciais que podem ser usados da infância à velhice. Além disso, o especialista participa de uma live em que responde as principais dúvidas enviadas pelos leitores do GLOBO.

