Inelegibilidade de Braga Netto abre disputa no PL por candidatura do Rio

Agora, nomes como o senador Carlos Portinho e o deputado delegado Ramagem são apontados cotados para receber o aval de Bolsonaro pela pré-candidatura. Além de Bolsonaro, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, também tem participado das negociações.

Até o momento, Ramagem é visto como o principal cotado para assumir a pré-candidatura do Rio. Ele comandou a Agência Brasileira de Investigação (Abin) durante o governo Bolsonaro, e foi eleito para o primeiro mandato de deputado com 59.170 votos.

“No dia de ontem , uma decisão do TSE nos julgou inelegíveis por 8 anos, com aplicação de multas. Eu discordo da decisão e iremos utilizar, como sempre fizemos, de todos os meios judiciais democráticos para provar e comprovar a lisura de nossas ações”Além de Braga Netto, a decisão também condenou Bolsonaro a oito anos de inelegibilidade.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Inelegibilidade de Braga Netto provoca mal-estar entre o TSE e militares, dizem fontesCorte está dividida e há dúvidas se os ministros estariam dispostos a comprar mais uma briga com as Forças Armadas em meio ao julgamento do 8 de janeiro

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: PL vai recorrer da inelegibilidade de Braga Netto, diz Valdemar Costa NetoValdemar da Costa Neto afirma que vai recorrer ao STF para tentar reverter inelegibilidade

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Até quando vale a inelegibilidade de Braga Netto, condenado pelo TSE?General da reserva foi colega de chapa de Bolsonaro e deve responder por práticas eleitorais durante o 7 Setembro de 2022; ele também foi punido com multa de R$ 212,28 mil

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Braga Netto reage à inelegibilidade até 2030 e promete provar inocênciaCotado do PL para a Prefeitura do Rio, general foi condenado por abuso de poder político no governo Bolsonaro

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Com Braga Netto inelegível, Portinho quer que PL defina candidatura no RioApós a decisão do TSE, o nome do deputado federal Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin do governo Bolsonaro, ganhou força para a disputa

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Ramagem, Pazuello, Pampolha: revés de Braga Netto no TSE aumenta favoritismo de Paes no Rio; análiseAusência de general e ex-ministro de Bolsonaro recolocará no horizonte a possibilidade de o senador Flávio colocar a família do ex-presidente numa disputa majoritária novamente?

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕