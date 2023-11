Indústria investe em ações para preservar os recursos hídricos

Segundo o Programa Mundial de Avaliação da Água da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o consumo de água no planeta irá aumentar entre 20% a 30% até 2050.

“Em 2019, a área da tecnologia da Eldorado e a UFMS criou o Projeto IrrigaELD, que nos permitiu avançar com os estudos relacionados ao manejo da irrigação e indicaram a possibilidade real de economia de até 50% do volume de água consumida na fase de plantio, contribuindo diretamente com a produção sustentável”, conta o executivo.