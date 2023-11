Indústria do couro no Brasil falta transparência e comprometimento, aponta relatório

O couro não é um subproduto da pecuária e não está “reaproveitando” o que iria, invariavelmente, para o lixo. Isso é conversa para boi dormir. Escondida sob esse argumento, esta indústria que alcança lucro bilionário – US $ 1,1 bilhão, em 2021 – e exporta para 76 países ainda está em falta com suas responsabilidades. Ainda falta, e muito, transparência e comprometimento ao setor. É o que destaca o Relatório Índice de Transparência na Moda Brasil 2023, do Instituto Fashion Revolution.

Publicado anualmente desde 2018, o ITMB analisa dados divulgados pelas 60 maiores marcas de moda que atuam no Brasil. Programado para ser lançado no final de novembro, o relatório traz destaque para o bem-estar animal e práticas no setor coureiro. “Acreditamos ser chave monitorar a transparência das maiores empresas de moda sobre como elas se relacionam com o bem estar dos animais quando estes são utilizados em sua produção”, explica Isabella Luglio, coordenadora do ITM

:

