Indústria brasileira está cada vez mais para trás em relação ao resto do mundo

A indústria brasileira nunca esteve tão para trás em relação ao resto do mundo quanto em 2023. Enfrentando problemas estruturais que atravessam vários governos e uma forte concorrência de produtos estrangeiros, especialmente chineses, a produção industrial brasileira acumula retração de 18% desde maio de 2011 — o melhor momento da série — enquanto a mundial cresceu 29% no mesmo período. A série foi iniciada em janeiro de 2002.

De 2002, quando teve início a série, a 2011, a indústria brasileira acompanhou a média mundial. Depois, a distância foi se ampliando, ano a ano, até chegar ao seu pior momento agora. Os números são resultado de um cruzamento entre dados do IBGE e da consultoria econômica da holandesa CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis). Na equipe econômica e no próprio setor, o entendimento é que o quadro não será revertido com medidas pontuais de incentivo — embora elas tragam fôlego de curto prazo — ou programas direcionados. É preciso atacar as causas do chamado Custo Brasil, que representam um combo de problemas: impostos elevados, crédito caro, mão de obra com baixa qualificação e infraestrutura ineficient

:

ELPAİS_BRASİL: Las ventas de coches encadenan diez meses de subidas al crecer un 18% en octubreLas patronales del motor confían en alcanzar los 940.000 coches este año

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação »

VALORECONOMİCO: Apple tem lucro de quase US$ 23 bi no 4º trimestre fiscal, alta de 10,7%O lucro diluído por ação ficou em US$ 1,46, contra US$ 1,29 em 2022

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: Lula posta vídeo fazendo exercícios e chutando bola, e diz que 'volta aos campos' em brevePresidente fez uma cirurgia no quadril em 29 de setembro, e está no processo de recuperação

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Tati Zaqui deixa o funk e inicia carreira gospel: 'Deus está presente em mim'Cantora de 29 anos segue com o perfil no OnlyFans

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Mais de 120 militares procuram pai sequestrado do jogador colombiano Luis DíazLuis Manuel Díaz está desaparecido desde o último domingo (29)

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Real Madrid renova com Rodrygo, que terá mesma multa rescisória de Vinícius JúniorAtacante brasileiro chegou ao clube merengue em 2019, quando completou 18 anos

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »