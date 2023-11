Inconsistências em Jovem Sheldon em relação à The Big Bang Theory

Jovem Sheldon é o spin-off da série The Big Bang Theory que foca na infância de Sheldon Cooper, tido por muitos como o personagem mais carismático da série. Por ser uma produção bastante amada pelo público, já era esperado que os fãs de The Big Bang Theory reparassem nas inconsistências da série derivada. Como termina The Big Bang Theory? Relembre o final da série Por isso, quando aparece alguma coisa que não combina com The Big Bang Theory, a internet explode em comentários apontando os erros.

Confira a seguir 7 momentos de Jovem Sheldon que não fazem muito sentido em relação à história do físico na série original. 7. As diferenças da avó nas duas séries Warner Bros. (Fonte: Warner Bros.) A personagem Meemaw, que é avó de Sheldon, aparece nas duas séries. Mas a representação que é feita dela é completamente diferente nas duas histórias. Para completar, ela é vivida por atrizes diferentes: June Squibb faz o papel em The Big Bang Theory, e Annie Potts em Jovem Sheldon. Até aí, daria para dizer que é apenas uma questão de encarar que ela teria envelhecid





🏆 1. Tec_Mundo » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Jovem Sheldon: spin-off de The Big Bang Theory chega ao Prime VideoJovem Sheldon, spin-off de The Big Bang Theory, mostra a infância e a juventude de Sheldon Cooper; série está disponível no Prime Video

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Gás raro formado durante o Big Bang pode estar vazando do núcleo da TerraO vazamento de Hélio-3 do núcleo da Terra corrobora a ideia de que nosso planeta surgiu de uma nebulosa solar

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

O misterioso brilho das galáxias no amanhecer do universoNovas descobertas mostram que galáxias brilhantes surgiram após Big Bang; saiba mais

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

A atriz Marina Provenzzano interpreta uma jovem sexualmente livre na série ‘Fim’Na trama, a personagem se envolve com Suzana (Tainá Medina) e Silvio (Bruno Mazzeo)

Fonte: jornalextra - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Estudantes fazem homenagem a jovem morta em ataque: 'Escola inteira de luto'Amigos da estudante se reuniram em frente a Escola Estadual Sapopemba e levaram cartazes e buquês de flores em homenagem a vítima

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Veja os elencos mais velhos do Campeonato BrasileiroVice-líder da Série A, Red Bull Bragantino tem o elenco mais jovem do torneio

Fonte: CNNBrasil - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »