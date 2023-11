Inconsistências contábeis no Magazine Luiza e Americanas

Na última semana vieram à tona algumas incorreções contábeis do Magazine Luiza que despertaram muitas dúvidas entre os investidores, principalmente em relação a similaridade com o caso de fraude da Americanas. Para o especialista em investimentos no varejo, Gustavo Oliveira, as inconsistências das duas varejistas são diferentes em natureza, tempo de ocorrência e intensidade. Ele acredita que as questões da Magalu são bem menos preocupantes do que as das Americanas.

Segundo ele, o principal problema da Americanas está relacionado a não contabilização dos empréstimos de risco sacado, que têm origem nas contas a pagar para fornecedores e, ao que tudo indica, existiu por muitos anos, reduzindo as despesas financeiras e nível de endividamento da empresa. Na avaliação dos profissionais que participaram da apuração dos fatos, a Americanas criou contratos fictícios de bonificação com fornecedores, o que vai além de uma inconsistência contábil. No caso da Magalu, o Comitê de Auditoria TozziniFreire e advogados identificaram incorreções em lançamentos contábeis também de verbas comerciai





