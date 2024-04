Incêndio em casa noturna em Istambul deixa 25 mortos e 8 feridos

25 pessoas morreram e oito ficaram feridas, sete em estado grave, num incêndio que atingiu uma casa noturna em Istambul. A boate, que foi fechada para reformas, ficava no térreo de um prédio residencial de 16 andares no bairro de Besiktas, informou a agência de notícias turca Anadolu.

Ainda de acordo com governador de Istambul, Davut Gul, as vítimas estariam envolvidas na obra de renovação do local e as causas do incêndio ainda são investigadas.

