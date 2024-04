Incêndio em boate em Istambul deixa pelo menos 29 mortos

Pelo menos 29 pessoas morreram em um incêndio que começou durante o trabalho de reparo diurno em uma boate em Istambul, na Turquia, informou a mídia estatal nesta terça-feira (2). Além disso, há pessoas feridas em estado grave, disse o gabinete do governador de Istambul. O gabinete do governador diz que o incêndio começou no distrito de Besiktas, no centro de Istambul, no lado europeu da cidade.

O incêndio começou durante as reformas no local, que está localizado no subsolo, diz Anadolu, a agência estatal de notícias turca. Uma investigação está em andamento, diz o ministro do interior do país no X, antigo Twitter. Foram emitidos mandados de prisão para cinco pessoas, incluindo três pessoas que gerenciavam a boate e uma responsável pela renovação, escreveu o ministro da Justiça turco, Yilmaz Tunc, no

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Eleições na Turquia: Oposição conquista prefeituras de Istambul e Ancara, desafiando governo ErdoganReeleito em Istambul, Ekrem Immoglu é um dos nomes mais fortes numa eventual disputa contra o líder turco, Recep Tayyip Erdogan, no poder há 20 anos

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Turquia: oposição a Erdogan abre vantagem nas eleições municipais em Istambul e AncaraO presidente teve um forte envolvimento na campanha

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Rival de Erdogan lidera contagem de votos em Istambul em eleição chave na TurquiaPor Can Sezer e Burcu KarakasISTAMBUL (Reuters) - O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, aparecia na frente de seu adversário do Partido AK, legenda do presidente Tayyip Erdogan, nas eleições locais deste domingo, mostrou uma contagem inicial de...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Em disputa pelo União Brasil, Rueda lança suspeitas sobre Bivar após incêndioNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Junior Lima relembra incêndio provocado pelo pai, XororóNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Incêndio, ameaça de morte, traição, sede do partido trancado: a guerra pelo poder no União BrasilEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »