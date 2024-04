Incêndio atinge prédio histórico da Bolsa de Copenhague

Um incêndio atingiu o histórico prédio da Bolsa de Copenhague, na capital da Dinamarca, resultando no desabamento de seu icônico chapitel. Não há informações sobre vítimas até o momento. As autoridades fecharam a área ao redor da Bolsa e dezenas de policiais foram enviados ao local. O Corpo de Bombeiros de Copenhague confirmou um grande número de equipes na região. Vídeos publicados nas redes sociais mostram que as chamas ainda estão ativas, assim como uma grande coluna de fumaça no prédio. A origem do incêndio ainda é desconhecida. O histórico chapitel da Bolsa, com a forma de quatro dragões entrelaçados, desabou por volta das 8h30 devido às chamas que envolvem o edifício, localizado em Slotsholmen. A polícia de Copenhague pediu às pessoas que evitem dirigir dentro da cidade.