Imigração: 'o delírio é tanto que alguns pulam achando que chegaram à terra firme e morrem afogados'

Travessias de imigrantes: 'o delírio é tanto que alguns pulam achando que chegaram à terra firme e morrem afogados'Por mais que os anos se passem, Aboubacar Drame nunca conseguirá esquecer as dificuldades da sua viagem até as ilhas Canárias.

'Meu irmão morreu por um sonho': a tragédia que matou mais de 60 imigrantes após barco ficar à derivaDiscriminação nos aluguéis, redes sociais e futebol: o problema do racismo na Espanha escancarado por agressões a Vini Jr.

"O pior momento é o por do sol", explica ele. "Aqui, as pessoas dizem: 'olhe para o por do sol, que coisa mais bonita'. Mas, para nós, continua sendo um trauma, pois ele significava o início da noite, a escuridão, o sofrimento e o frio." headtopics.com

A viagem de Drame ocorreu durante outra grave crise migratória, similar à atual. Mais de 7,5 mil migrantes desembarcaram nas Canárias somente no mês de outubro. O arquipélago se prepara para bater o recorde de chegadas de migrantes.Aboubacar Drame tem sete irmãos espalhados pela África.

"Viajar no Atlântico é muito difícil", insiste Drame. Ele conta que não comeu nem bebeu nada durante toda a viagem. "Chegamos muito esgotados. Imagine, quatro dias de viagem com enjoo de mar e tudo." Drame conta que toda esta situação causou feridas na sua pele, o que costuma ser muito comum, além das queimaduras e da insolação."Os órgãos começam a falhar e, em alguns casos, o delírio chega a um ponto que alguns pulam do barco pensando que chegaram à terra firme e morrem afogados", explica Silvia Cruz Orán, técnica do projeto da Cruz Vermelha chamado Migrantes Desaparecidos nas Canárias. headtopics.com

