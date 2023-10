Imagens mostram novos bombardeios atingindo o sul de Israel

A cidade de Ashkelon, no sul de Israel, foi alvo de bombardeios de foguetes por volta das 19h (horário local) desta sexta-feira (27). Informações preliminares dão conta de que os disparos teriam sido feitos pelo grupo radical islâmico Hamas, partindo da Faixa de Gaza. As imagens que registraram o bombardeio mostram o domo de ferro, equipamento israelense de intercepção de mísseis, em ação. Veja o vídeo acima.

Veja imagens da guerra entre Israel e Hamas Novo ataque terrestre israelense Os militares de Israel conduziram outro “ataque direcionado” dentro da Faixa de Gaza pela segunda noite consecutiva, segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI) em comunicado nesta sexta-feira.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Antes e depois: Imagens de satélite mostram destruição em Gaza após bombardeios de IsraelDesde 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel, o país tem lançado ataques aéreos no território palestino Consulte Mais informação ⮕

Israel x Hamas: novas imagens mostram antes e depois de destruição em GazaAo menos quatro regiões apresentam dezenas de imóveis atingidos durante ofensiva Consulte Mais informação ⮕

Israel bombardeia cidade no Egito e chama de “incidente de segurança”Militares afirmaram que caso ocorreu dentro do território israelenses Consulte Mais informação ⮕

Guerra entre Israel e Hamas: foguete atinge cidade turística e fere seis no EgitoGuerra entre Israel e Hamas: foguete atinge cidade turística e fere seis no Egito Consulte Mais informação ⮕

Nova Cidade vence o Macaé e sonha com as semifinais da Série B1 do CariocaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Patrulha do Idoso de Volta Redonda é referência para cidade da Região dos LagosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕