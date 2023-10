Imagem de santa fica intacta após tempestade que destruiu igreja em SP

em Peruíbe, no litoral de São Paulo, na quinta-feira, 26. A igreja do local ficou destruída, incluindo o telhado e até os assentos. Apesar do temporal, que atingiu o litoral paulista, a imagem de Santa Edwiges ficou intacta.

Uma fiel que frequenta a capela, que fica no bairro Josedy, fez um vídeo que mostra o estado em que ficou a igreja após a chuva. “Acabou com a nossa igreja, acabou com a capela. Tantos anos de trabalho aqui, tanta luta. Destruiu tudo”, disse ela aos prantos.Mulher de 53 anos se casa com filho adotivoque a capela estava sendo construída há 15 anos, mas que quase tudo que foi adquirido pela comunidade, como decorações, telhado e bancos, foi destruído.

“Eu considero um milagre porque a imagem da nossa santa estava no alto do altar no momento do temporal. E ela permaneceu perfeita", disse. Viviane conta que quase toda a igreja vai precisar ser refeita por conta do estrago causado pelo granizo. A Paróquia Santa Edwiges está recebendo doações por meio da seguinte chave Pix: 58.259.771/0011-50.Saúde headtopics.com

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Deputada denuncia ‘racismo algorítmico’ após IA gerar imagem com arma em uma favelaRenata Souza (PSOL-RJ) foi retratada com uma arma ao fornecer referências como o fato de ser negra e estar em uma favela Consulte Mais informação ⮕

Cantor do hit 'Tubarão' exibe compra de lancha personalizada: 'Novinho da lancha'Nas postagens, o funkeiro mostrou detalhes como uma porta personalizada com a imagem de um tubarão Consulte Mais informação ⮕

Força-tarefa resgata pessoas submetidas a trabalho forçado em instituição religiosa no RioSegundo a fiscalização, dependentes químicos eram mantidos em uma casa de apoio vinculada a uma igreja Consulte Mais informação ⮕

Deputada acusa IA de 'racismo algorítmico' por desenho de mulher negra armada em favelaRenata Souza (PSOL) diz que pediu para a IA gerar imagem de uma mulher negra na favela, mas a inteligência artificial incluiu uma arma Consulte Mais informação ⮕

Rodrigo Bocardi pede para encerrar 'Bom Dia SP' com imagem do bumbum de jogadorNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Robô que desenha ao estilo 'Pixar' fez imagem de mulher negra com arma, diz deputadaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕