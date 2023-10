Ilhados com a Sogra: quem ganhou o reality show da Netflix?

A partir de uma proposta inusitada, a Netflix lançou o reality show Ilhados com a Sogra no início do mês de outubro. Não demorou muito para que a competição chamasse a atenção dos espectadores, tendo em vista o seu formato inusitado: casais são levados para uma ilha paradisíaca junto da mãe de um deles.

Ao todo, seis casais estiveram dispostos a enfrentar as provas do reality show. Saiba mais: 8 filmes e séries em alta para ver no Netflix no fim de semana Cada uma das famílias era representada por uma cor diferente, a fim de facilitar na visualização das provas da competição.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Tec_Mundo »

A reação dos gringos ao reality brasileiro ‘Ilhados com a Sogra’Produção da Netflix furou a bolha do Brasil e está bombando entre americanos Consulte Mais informação ⮕

Juntos e Shallow Now: Lady Gaga canta com U2 em Vegas após show com StonesA artista novaiorquina está investindo na vertente roqueira e nas últimas semanas fez participações especiais nos shows das duas bandas Consulte Mais informação ⮕

Cidades com penitenciárias lideram ranking do IBGE com maioria da população masculinaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Liga Solidária chega aos 100 anos com captação nos EUA e expansão nacional com BNDESInstituição atende mais de 24 mil pessoas em São Paulo com foco na formação de mulheres empreendedoras Consulte Mais informação ⮕

Corinthians bate o Cuiabá com gol de Romero e vence a primeira com Mano MenezesVai, Corinthians. O Timão visitou o Cuiabá nesta quarta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão ... Consulte Mais informação ⮕

Haaland marca pela primeira vez na Champions League e Manchester City vence Young BoysAtacante norueguês desencanta com dois gols e equipe inglesa lidera grupo G com nove pontos Consulte Mais informação ⮕