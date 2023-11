II Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência aconteceu neste sábado

Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, foi promovida a II Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. O evento, aberto ao público, aconteceu no Centro Educacional de Maricá Joana Benedicta Rangel, no Centro, neste sábado (28) e reuniu mais de 100 pessoas.

A conferência também tem o papel fundamental na construção, implementação e promoção das políticas públicas, tendo como compromisso e finalidade a ampla participação social, garantindo o protagonismo dos representantes do governo e da sociedade civil para mapear e elaborar estratégias de modo a combater às desigualdades e a todos os tipos de discriminação.

