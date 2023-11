Iguaba Grande inicia atendimento nutricional oncológico itinerante

Moradores também vão contar com profissionais esclarecendo dúvidas além sobre preventivos, realizando consultas genecológicas, entre outros.Também serão distribuídos kits com panfletos de orientações nutricionais e informações sobre programa, com uma caderneta de acompanhamento (que deve ser levada pelo paciente em toda consulta).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Moradora em situação de rua é presa por esfaquear mulher em Iguaba GrandeJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Homem é encontrado morto em Iguaba GrandeJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Adolescente de 14 anos é apreendida com drogas e armas em Iguaba GrandeJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Iguaba recebe oficialmente a Bandeira Azul temporada 2023/2024Jornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Desfile de moda capilar 'Crespo e Fashion', em Iguaba, tem inscrições abertasJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Espaço da Conmebol em Copacabana vira local seguro para torcedores antes da final da LibertadoresJornalista formado pela Facha e Repórter na Redação de Esportes do O Dia | Passagens por Fox Sports, R7 e Lance!.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕