IGP-M: 'inflação do aluguel' volta a acelerar e chega a 0,50% em outubro

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), também conhecido como"inflação do aluguel", registrou uma variação de 0,50% em outubro. O número, divulgado nesta 2ª feira (30.out) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), demonstra um aumento em relação ao mês anterior, quando o índice apresentou alta de 0,37%.

Outro índice que registrou aumento em outubro foi o de Preços ao Produtor Amplo (IPA), com 0,60%, superior à alta ocorrida em setembro, de 0,41%. Nos estágios de processamento, a taxa do grupo de Bens Finais apresentou um acréscimo de 0,06% no mês, em contraste com a queda de 0,03% no mês anterior.

Segundo o balanço, o principal fator que contribuiu para o resultado foi o subgrupo de alimentos processados, cuja taxa passou de -0,74% para 0,49% no mesmo período. O índice referente a Bens Finais (ex) (excluindo os subgrupos de alimentos in natura e combustíveis para o consumo) variou 0,28%, após uma queda de 0,27% no mês anterior. headtopics.com

Já em relação ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC), a taxa permaneceu estável em outubro, registrando uma variação de 0,27%, o mesmo valor observado em setembro. Dentre os oito grupos que compõem o índice, cinco apresentaram aumento nas taxas de variação, dois tiveram redução e um manteve a mesma taxa do mês anterior.

Motorola Moto G54 é bom? Veja prós e contras do celularCelular tem câmera com sensor principal de 50 MP e conectividade 5G Consulte Mais informação ⮕

Alta de carne bovina e açúcar deve reduzir queda nos preços dos alimentos à frente, diz FGV/IbreIGP-M, índice usado para reajustar contratos de serviços, foi divulgado nesta segunda pela instituição Consulte Mais informação ⮕

“Inflação do aluguel”: IGP-M registra alta de 0,5% em outubro, diz FGVTaxa ficou abaixo da expectativa de analistas Consulte Mais informação ⮕

São Paulo tem preços mais altos de táxi a partir deste sábadoO valor da bandeirada passou de R$ 5,50 para R$ 6 para táxi comum, especial e rádio-comum Consulte Mais informação ⮕

Retiro dos Artistas: como funciona o lar de idosos mais famoso do BrasilCom vagas para 50 moradores da classe artística, instituição completou 105 anos e depende de doações para se manter de pé Consulte Mais informação ⮕

Nas redes, Lula celebra um ano de vitória eleitoral contra BolsonaroEra 30 de outubro de 2022 quando as urnas mostraram Lula com 50,90% dos votos válidos contra 49,10% de Bolsonaro Consulte Mais informação ⮕