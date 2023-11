Idoso que extraiu tumor gigante do rosto morre três meses após cirurgia no RN

Ainda segundo os familiares, ao todo foram três cirurgias. Na época da primeira cirurgia, o idoso chegou a receber 18 doses de morfina em um dia para tratar das dores causadas pelo tumor facial. Ele foi operado no dia 12 de agosto, após cinco meses de uma batalha na Justiça.Famosos

Idoso volta a ser internado com tumor facial gigante três meses após cirurgia no RN José Nilton Cardozo, 65, enfrentou batalha na Justiça para ter direito ao tratamento. Agora, enfrenta novo drama com o crescimento do tumor

