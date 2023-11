Idosa que caiu em canal é sepultada em Caxias

De acordo com a sobrinha da idosa, Valéria Dias, a vítima reclamava que sua casa estava se deteriorando no decorrer das obras realizada no Canal Caboclo. Nesta segunda-feira, três casas foram interditadas por conta de rachaduras que apareceram em ruas próximas ao córrego. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, a pasta fez contato com a vítima para que o muro de fundos fosse desapropriado com objetivo de realizar uma obra de macrodrenagem no canal.

