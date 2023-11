Idosa é abordada de forma inadequada em loja de aeroporto

Nunca pensei, na minha vida, passar por isso', disse Vilma Nascimento, de 85 anos, que esteve no Congresso Nacional para ser homenageada dias antes. O caso aconteceu nesta terça-feira, quando ela estava à espera do voo na companhia da filha, Danielle Nascimento, e nesta quinta repercutiu nas redes sociais. Personalidades criticaram o ocorrido e prestaram solidariedade a ela.Por meio de nota, a empresa responsável pela loja confirmou o afastamento da funcionária.

'A Dufry Brasil, uma empresa do Grupo Avolta, pede publicamente desculpas pelo lamentável incidente ocorrido na loja do aeroporto de Brasília. A abordagem feita pela fiscal de segurança da loja está absolutamente fora do nosso padrão. Em razão da falha nos procedimentos, a profissional foi afastada de suas funções. Este tipo de abordagem não reflete as políticas e valores da empresa. A Dufry está reforçando todos os seus procedimentos internos e treinamentos, em linha com as suas políticas, para impedir que situações assim se repitam'.Enquanto esperava o voo, Vilma decidiu comprar um refrigerante em uma loj





