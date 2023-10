Idosa desaparecida e Prefeitura de Caxias estavam em negociação para indenização de muro que cedeu

Rio - A idosa Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, e a Prefeitura de Caxias estavam negociando uma indenização por conta do muro que estava inclinado na residência da mulher, na Avenida Doutor Manoel Teles, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.Maria do Carmo desapareceu após parte do muro desabar durante as chuvas que atingiram diversas regiões do Rio de Janeiro na manhã de quinta-feira (26).

Ainda segundo a pasta, a idosa teria, então, proposto que todo o imóvel fosse desapropriado, o que não seria possível por conta do projeto em execução. Com isso, a negociação entre as partes segue em andamento.O Corpo de Bombeiros segue com as buscas, na manhã desta sexta-feira (27), por Maria do Carmo no Canal do Caboclo.

